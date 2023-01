Actie voor lokale hulp in Oekraïne: ‘Met elke generator kun je voor heel veel mensen het verschil maken’

Omdat de stroom vluchtelingen in de zomermaanden steeds kleiner werd, bouwden de vrijwilligers van Ukraine Run de werkzaamheden af, maar met de komst van de kou en alle black outs (stroomuitval) in Oekraïne ontstond het idee voor de generatoren. ,,Hulp voor Oekraïne blijft immers meer dan nodig, zeker nu het winter is en de oorlog daar maar blijft voortduren”, zo stelt Van Rossum van Ukraine Run.

Infrastructuur moet blijven draaien

,,Daarom zijn we vlak voor de kerst begonnen met een actie om grote generatoren naar het land te brengen. Daarmee kunnen we grote groepen mensen bereiken en noodzakelijke hulp bieden. En dat is enorm belangrijk voor het draaiend houden van de infrastructuur.”

Kostbaar

Hoewel de aanschaf van dergelijke apparatuur kostbaar is, een goede generator kost tussen de 10.000 en 18.000 euro, is de organisatie er inmiddels in geslaagd om voor acht generatoren een bestemming te vinden, een tweede transport van zeven generatoren is woensdag naar Oekraïne afgereisd.

Warmte, water en werkende apparatuur

Van Rossum: ,,Het is fijn dat we met elke generator meteen heel veel mensen kunnen helpen. In een appartementengebouw in Odessa bijvoorbeeld worden nu dankzij zo’n generator ruim 500 mensen voorzien van warmte, water en een werkende lift. Een waterpompsysteem voor 7500 inwoners van de zwaar getroffen regio Cherson werkt ook weer en in een ziekenhuis in Izyaslav met 200 bedden kunnen mensen letterlijk weer geholpen worden omdat röntgenapparatuur, artificiële longen, dialysesystemen, operatiekamers, noodvoorzieningen en veel meer weer gebruikt kunnen worden. Daar willen we mee doorgaan, zolang als nodig is. Want echt, met elke generator kun je voor heel veel mensen het verschil maken. Daar gaat het om.”

ANBI-status

Ukraine Run mag voor de actie voor generatoren gebruikmaken van de rekening van de Rotary Stichting Eindhoven-Welschap. Die heeft een ANBI-status en daardoor kunnen donateurs erop vertrouwen dat hun geld goed terechtkomt. Ook doneren? Dat kan door een overboeking naar Stichting Sociaal Fonds Rotary EW, NL 27 ABNA 0494 2892 79 ten name van Ukraine Run onder vermelding van ‘generator’.

Volledig scherm Met een generator worden de ruim 500 bewoners van dit appartementengebouw in Odessa voorzien van stroom. © Patrick van Rossum