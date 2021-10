Ad (71) stopte na zestig jaar met roken: ‘Toen ik 7,5 was had ik mijn eerste peuk al vast’

Eindhoven neemt afscheid van Lady Aïda, de stad krijgt een labyrinth terug

4 oktober EINDHOVEN - Zo licht en wit als het was bij natuurbegraafplaats Schoorsveld waar Aïda maandag begraven werd, zo donker was het in De Effenaar, waar vrienden en fans de livestream bekeken en afscheid namen van Aïda Spaninks oftewel Lady Aïda. Het lichte van yoga en het donkere van techno, Aïda was het allebei.