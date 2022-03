Ad Janssen (86) overleden: Zijn liedteksten droegen bij aan de emancipatie van Eindhoven. Adieu Monsieur le Professeur.

necroAd Janssen, in 1968 betrokken bij de opichting van het Eindhovense Eckartcollege, leraar Frans en begin jaren 00 liedschrijver van de drie totaaltheaterproducties over de stad Eindhoven, is plotseling overleden. Dat was afgelopen zaterdag in zijn woning in Eindhoven.