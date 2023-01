Adil Ramzi legt de lat hoger voor de PSV-talenten: ‘Het moment om door te pakken is nu aangebroken’

Jong PSV-coach Adil Ramzi was vrijdagavond ontevreden over de prestatie van zijn ploeg in Breda, waar een 2-1 nederlaag de beloften ten deel viel. Volgens de trainer hadden zijn spelers in West-Brabant zeker niet hoeven te verliezen en was het een van de mindere wedstrijden van het seizoen. ,,We hebben een goede groep, maar dit was wel een moment om dat weer een keer te laten zien”, vond hij. ,,Het moment om door te pakken, is nu aangebroken.”