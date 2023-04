Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Geldrop-Mierlo

Niet weer iets nieuws kopen voor het volgende festival, maar ruil je feestsetje voor een ander

EINDHOVEN - De festivals staan voor de deur en leuk voor de dag komen hoort daarbij. Een derde van de festivalbezoekers draagt items maar een keer. Zonde om deze kleding in de kast te laten hangen en telkens iets nieuws kopen is niet meer van deze tijd. New Order of Fashion (NOoF) organiseert daarom dinsdag een Swap Party om festivalkleding te ruilen.