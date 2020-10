Afschrikwekkende serieverkrachter hoort vandaag zijn vonnis

Politie Eindhoven 'vindt’ gsm in onderbroek van niet-begrijpen­de winkeldief

5 oktober DEN BOSCH - Twee verslaafde inwoners van Letland werden, voor de zoveelste keer, betrapt bij winkeldiefstallen in Eindhoven. Het Openbaar Ministerie scheert ze echter niet over een kam. De ene kan hulp krijgen, de andere moet het land uit. Hij wist niet hoe een dure gsm zomaar in zijn onderbroek terechtkwam.