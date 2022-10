Afsluiting brug Stratumseind zorgt volgens ondernemers voor gevaarlijke situatie: ‘Er zijn er al twee in de Dommel gevallen’

Minder verkeer op de Kruis­straat in Eindhoven, drukte op Nieuwe Fellenoord meer dan verdubbeld; En nu?

EINDHOVEN - Wat bewoners van de Nieuwe Fellenoord in Eindhoven al maanden merken, is bij verkeerstellingen in opdracht van de gemeente objectief bevestigd. Sinds de verkeerssituatie op de Kruisstraat is aangepast, is er in hun straat veel meer verkeer.

15 oktober