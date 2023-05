Agenten omsingelen Helmondse school, tweetal op dak wil ‘alleen maar mooie foto’s maken’

Maine Coon-kat klimt via zolderraam dakgoot op in Valkens­waard, brandweer helpt met hoogwerker

VALKENSWAARD - Een Maine Coon-kat is donderdagavond door de brandweer van een dak in Valkenswaard gehaald. De raskat was via het zolderraam in de dakgoot geklommen en wilde niet meer terug naar binnen. Daarop kwam de brandweer met een hoogwerker naar de Esdoornstraat.