Agressieve Eindhovenaar rijdt bewust in op groepje bij kroeg in Oirschot

Wereldhave verkoopt panden Winkelcen­trum Woensel

7 februari EINDHOVEN - Vastgoedinvesteerder Wereldhave heeft haar bezit in Winkelcentrum Woensel (WoensXL) verkocht voor bijna 26 miljoen euro. Wereldhave had 32 panden in het Eindhovense winkelcentrum waar in totaal 150 winkels zitten. De nieuwe eigenaar is nog niet bekendgemaakt.