Akert-gebouw in Geldrop: nu eerst studenten en asielzoekers, pas over drie jaar weer een zorgfunctie

Column Twee winterge­zich­ten voor twee ondernemen­de jonge vrouwen

Zoals inmiddels traditie zou mijn beste vriend bij mij koffie komen drinken, voordat we naar onze favoriete kunsthandel in Hoogeloon zouden rijden. Vlak voordat we aanstalten maakten om te vertrekken, deelde hij mee dat we eerst zijn dochter moesten ophalen bij zijn ex, omdat die graag mee wilde.