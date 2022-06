Al jaren strijd tegen overlast van bomen; pluizen in de lente, vieze plakkers in de herfst

EINDHOVEN - Buiten koffie drinken of eten is er niet bij op de Kometenlaan de afgelopen maand. De grote populieren bij de voor- en achtertuin van Wilma Visser zorgen voor gigantische overlast van pluizen en zaden, vindt ze.

Bij binnenkomst voeten vegen hoeft niet. ,,Heeft toch geen zin. Ik kan blijven zuigen en vegen”, verzucht Visser. Al 44 jaar woont zij met veel plezier op de Kometenlaan. Ze heeft niks tegen groen en bomen, maar sinds een jaar of vijf heeft niet alleen zij, maar veel bewoners in de buurt, last van de uit de kluiten gewassen reuzen Canadese populieren in de straat.

Winter in mei

Begin mei lijkt het in de tuin van Visser wel of de winter is begonnen. Een dikke laag witte pluis lijkt op een vers gevallen sneeuwdek. Nu wordt het gelukkig wat minder. ,,De deuren en ramen kunnen niet open. Alles waait naar binnen. Een week of vier zijn we er zoet mee. Buiten koffie drinken of eten is niet te doen”, aldus Visser. ,,Twee keer per jaar zit ik met de ellende. Tegen de tijd dat het herfst is, hebben we last van gele plakkers. Ik moet agressief spul gebruiken anders krijg ik het niet van de tegels af.”

Quote De bomen zijn goed, er is niets aan te doen. We kunnen niet zomaar kappen Gemeente Eindhoven

Al vijf jaar lang trekt ze ieder jaar bij de gemeente Eindhoven aan de bel met de vraag; ,,Kan er wat gedaan worden aan die bomen?” Er komt iemand kijken en de conclusie is steevast: ,,De bomen zijn goed, er is niets aan te doen. We kunnen niet zomaar kappen.” Visser heeft zelfs de Ombudsman ingeschakeld. ,,Twee man zijn weer komen kijken. Hetzelfde antwoord.” Op haar laatste mail dit jaar naar de wethouder kreeg ze als reactie dat de melding was doorgegeven aan de BuitenBeter app. Een app waarmee problemen doorgegeven worden aan de gemeente.

Takken breken regelmatig af

Er is niet alleen overlast , maar de bomen zijn ook in slechte staat volgens Visser. ,,Afgelopen weken nog, met die storm of met een stevige wind, breken regelmatig takken af die naar beneden komen. Ik heb de gaten in het plastic van mijn overkapping zitten. De bomen zijn niet alleen vies, maar ook gevaarlijk.”

De gemeente geeft aan de bomen gemiddeld een keer per drie jaar te controleren. Indien nodig neemt zij maatregelen zoals snoeien. Afbrekende takken en schade kunnen bewoners melden via de BuitenBeter app. De takken worden opgeruimd en waar nodig vindt de afhandeling van schade plaats.

Een paar straten verderop op de Kompasweg zijn dezelfde soort bomen wel gesnoeid en is de overlast minder. Voor Visser is het een optie als daarmee de problemen weg zijn. Maar het liefst ziet de bomen vervangen worden door andere bomen. ,,Ik ben voor groen, maar deze bomen geven veel overlast en ze zijn echt gevaarlijk.”

De gemeente Eindhoven zegt geen actie te ondernemen. Die ziet de zaden en vruchten als natuurlijk afval. Terugsnoeien wordt zeer terughoudend toegepast. Op dit moment ziet de gemeente daar geen reden voor. ,,De bomen zijn nog in redelijk, tot goede staat en kunnen nog meer dan vijftien jaar mee.”