Al veertig jaar verkoopt Irene Wever (80) curiosa op de markt in Eindhoven, en voorlopig stopt ze niet

Ze is met haar kraam begonnen op de Markt, toen naar de Demer en uiteindelijk naar het Catharinaplein. Daar stalt ze nog steeds trouw elke week haar antiek, curiosa en zilveren sieraden uit. Irene Wever-Prins kreeg altijd hulp van haar man. Sinds zijn overlijden in 2016 doet ze het alleen. Omdat ze het niet kan missen en iets te doen moet hebben. Een flinke klus, want alles moet in- en uitgeladen worden. ,,Ik ga om half negen in de ochtend weg thuis en voordat de kraam staat is het elf uur.”