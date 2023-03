Albert Heijn Franz Leharplein sluit (tijdelijk) de deuren: dit is waarom

indebuurt.nl Naar de film in Eindhoven: zo ging dat vroeger

Een film of serie kijken op Netflix of Videoland. Dat kan nu gewoon, maar er was ook een tijd waarin je die luxe niet had. Van een avondje Plaza Futura tot een openluchtbioscoop op het Frederik van Eedenplein: het had zo z’n charme. Kijk maar eens naar deze kiekjes uit de oude doos.