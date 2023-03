Alcoholgebiedsverboden gelden in Eindhoven ook de komende drie jaar

EINDHOVEN - Het verbod om alcohol te nuttigen in de openbare ruimte van 17 gebieden in Eindhoven, blijft ook de komende drie jaar van kracht. Volgens de gemeente en de politie is het een effectief middel om overlast te voorkomen.

In februari 2020 werden er 15 gebieden aangewezen voor een alcoholverbod. In juni kwamen er nog eens twee bij. Het gaat dan om grote delen van het centrum maar ook veel parken, winkelcentrum WoensXL en diverse andere gebieden waar in het verleden sprake was van overlast.

Voorkomen van overlast

In de gebieden is het verboden om alcohol te drinken of zelfs maar bij te hebben in geopende verpakkingen. Het gaat vaak om gebieden waar veel mensen komen of recreëren. Alcoholgebruik kan voor overlast zorgen. Door het te verbieden kunnen politie en handhavers van de gemeente direct ingrijpen voor de situatie escaleert.

De aangewezen gebieden zijn de afgelopen tijd geëvalueerd. In een aantal gebieden is volgens de gemeente sprake van een daling in het aantal overlastmeldingen. Hoewel dit beperkt is, zijn zowel politie en de gemeente tevreden. Ook bewoners zijn betrokken bij de evaluatie. Het Eindhovens college heeft daarom besloten om het verbod met drie jaar te verlengen. In 2026 worden de verboden opnieuw geëvalueerd.