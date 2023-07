Aldi in Best verbouwt zolang verhuizing nog niet in zicht is: ‘Pand krijgt upgrade’

Ook op de catwalk tonen deelnemers Stadsleer­be­drijf hun verborgen talenten

HELMOND - Wat begon met een tekening op het bord tijdens de taalles is uitgepakt in een talentenshow van deelnemers aan het Helmondse Stadsleerbedrijf. Woensdag zetten ze zichzelf in de schijnwerpers met een modeshow, live optredens en een tentoonstelling.