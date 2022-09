Alle 188 woningen uit project De Gebroeders aan Willemstraat in Eindhoven zijn klaar, verkocht en verhuurd

Het gaat om de bouwlocaties De Lodewijk, op de hoek Lodewijk Napoleonstraat/Willemstraat op het Vogelzangterrein, en De Willem op de hoek Willemstraat/Gagelstraat, het terrein Van de Ven & Co (kolenhandel). Ten Brinke nam het plan in 2017 over nadat verschillende pogingen om er woningbouw te ontwikkelen waren gestrand. Het internationaal opererende bedrijf heeft ook een vestiging in Helmond.