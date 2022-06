Alles kan en mag weer, maar waarom zitten de theaterzalen dan niet vol?

Nieuwe Eindhoven­se woonwethou­der verhuurt studenten­ka­mers in Maastricht­se buurt die stevig baalt van huisjesmel­kers

EINDHOVEN - Beoogd wethouder Mieke Verhees (PvdA), die in Eindhoven moet gaan zorgen voor genoeg woonruimte in leefbare wijken, verhuurt studentenkamers in een Maastrichtse buurt die huisjesmelkers beu is. In het studentenhuis wonen twee van haar kinderen en twee andere studenten. Maar een huisjesmelker of belegger is ze niet, benadrukt ze. ,,Ik zou het nu niet meer doen.”

