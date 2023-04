Alles ter ere van ‘De fiets, de fiets en verder niets’ bij Bonnard in Nuenen

Geen verkrach­ting maar persoons­ver­wis­se­ling: taakstraf voor Eindho­venaar na seks met wildvreem­de

DEN BOSCH/EINDHOVEN – Geen verkrachting maar het plegen van ontuchtige handelingen. Dat is het oordeel van de Bossche rechtbank in de strafzaak tegen een Eindhovenaar (26) die na het vieren van zijn verjaardag bij een wildvreemde in bed stapte en seks met haar had.