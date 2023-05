Almere City neemt geopereerde doelman op de hak, FC Eindhoven is pissig: ‘Dit is totaal ongepast’

Twee jaar en vele kilo‘s later, laat deze reservekee­per FC Eindhoven dromen van promotie: ‘Ik kon geen kip meer zien’

Een nachtmerrie voor de een, een droom voor de ander. Na bijna twee jaar vol ongeduld mocht reservekeeper Jort Borgmans eindelijk weer eens van stal, en dat in dé thuiswedstrijd van het jaar. ,,Ik geloof niet in toeval”, aldus de goalie, die maandag een hoofdrol pakte in een fantastische start van de play-offs, thuis tegen Almere City (1-0 winst).