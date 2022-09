‘Alsof je ze gisteren nog les hebt gegeven’: verlate Lorentz-reünie met 1600 oud-leerlingen en docenten

,,Toen we begonnen met de organisatie van de reünie was het de bedoeling om deze te organiseren omdat de school 90 jaar bestond. De pandemie gooide roet in het eten, maar we wilden de reünie toch door laten gaan, ondanks dat het nu geen kroonjaar is, vertelt Henk Bolk, oud-geschiedenisleraar en organisator.

Bolk: „Het is fascinerend dat je vandaag leerlingen ziet aan wie je ooit les hebt gegeven en dat als je met ze praat, de tijd stilstaat alsof je ze gisteren nog les hebt gegeven.”

Weerzien van klasgenoten en docenten

De ruim 1600 reünisten konden genieten van een uitgebreid buffet met aansluitend een muzikaal programma. Hoogtepunt was toch echter voor vele het weerzien van de oud-klasgenoten en docenten.

Mevrouw Mien Hartong (92) is de oudste reüniste. „Ik deed in 1950 eindexamen. Mijn LCL-tijd was heerlijk, de school was toen nog aan de Parklaan. Ik kan mij nog herinneren dat wij een juffrouw Tinbergen hadden, zij gaf Duits, maar na de oorlog wilden wij natuurlijk niets van Duits weten. Ik weet nog dat ze zei: ‘Laten we beginnen met de Joodse schrijvers’, een unieke lerares.”

Quote We hadden stuif-ins, maar alleen in de huizen waar de ouders niet thuis waren! Oud-leerling op reünie

In de aula en de gangen halen docenten en oud-leerlingen herinneringen op. „Weet je nog dat wij naar de meisjesschool gingen, joh toen was er nog niet eens een Berenkuil.” „Lief, jij lief hoe kom je erbij, weet je nog dat je ooit rijst door de aula gooide.” „We hadden stuifins, maar alleen in de huizen waar de ouders niet thuis waren!”

Pierre Poldervaart was van 1979 tot 2004 werkzaam op het LCL, eerst als leraar geschiedenis en vervolgens als rector. Poldervaart: „Hier weer terug te zijn vandaag voelt aan als een warm bad. Het is geweldig om iedereen te zien.” Leerlingen die ooit bij hem op ‘het matje’ moesten komen is hij allang vergeten. Poldervaart: „Ik heb niet iemand bibberend voor mij zien staan, dus volgens mij ben ik niet de enige die dat allang vergeten is.”