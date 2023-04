Alvast wat opwarmen voor PSV-Ajax, met een aantal spetterende en beroerde edities voor PSV

Update Leerlingen basis­school in Aalst mogen niet meer in bos spelen: 16-jarig meisje werd op bospad belaagd door man

AALST/HEEZE – Basisscholieren van OBS Ekenrooi in Aalst mogen tot de meivakantie niet meer in het bos spelen. Een 16-jarig meisje is daar zondag op de Leenderweg lastiggevallen door een man die achter haar aan fietste. Voor de school is dat aanleiding om leerlingen op het schoolplein te houden.