Amateur Ties speelt tegen PSV op sterfdag van moeder, die opgroeide tegenover Philips Stadion

Ties (33) is een oude rot in het amateurvoetbal. Hij speelde bij een zevental clubs, voornamelijk op zaterdag, voordat hij afgelopen zomer de overstap van Spakenburg naar GVVV maakte. Maar hij is ook van jongs af aan PSV-fan.



Bij de middenvelder van de Veenendaalse club roept ‘Simply the Best’ van Tina Turner, de opkomst-tune van de Brabanders, nog altijd warme gevoelens op. Het bekerduel speelt zich deze woensdagavond echter af op het sportcomplex van GVVV in Veenendaal.