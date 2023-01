Ambulancemedewerkers op missie naar Oekraïne

Toen Verbeek Willemse benaderde met de vraag of hij samen met hem naar Oekraïne wilde rijden, voelde de Veldhovenaar er meteen voor. Ook het thuisfront stond er meteen achter.

Willemsen: ,,Pas later vroegen ze: ‘Is het niet gevaarlijk?’ Natuurlijk is er wel gevaar, maar wij zijn als hulpverleners gewend met gevaar om te gaan en alles in de gaten te houden. Al is dat natuurlijk wel anders dan een oorlogssituatie. Het zuidwesten waar wij heen gaan is geen oorlogsgebied, maar het blijft een land in oorlog.”

Quote In ons werk weten we ook vaak niet wat ons te wachten staat Dick Willemsen

Hij vervolgt: ,,En we komen langs een energiecentrale waar Rusland wel eens een raketaanval op heeft uitgevoerd. Je weet het nooit zeker, maar ik denk dat de risico’s voor ons klein zijn. Natuurlijk houden we het nieuws extra in de gaten en een beetje spannend is het wel, maar we zien er niet tegenop. In ons werk weten we ook vaak niet wat ons te wachten staat.”

Vervoer

Pas vorige week maakten de hulpverleners hun actie bekend toen ze definitief wisten dat ze konden gaan. ,,We moesten zelf vervoer regelen en dachten dat wel via de GGD te kunnen regelen, maar dat ging niet in verband met verzekeringen. Toen vonden we een verhuurder die er ineens 1000 euro bovenop zette, terwijl het al verzekerd was. Gelukkig mochten we van een bekende in Valkenswaard een Volkswagen Crafter gebruiken. Het past ook wel bij ons dat pas last-minute duidelijk was dat we konden gaan.”

De mannen focussen zich vanwege de korte tijd die ze hebben vooral op medische hulpgoederen. ,,Veel mensen hebben ons al geholpen met donaties, ook collega’s en directie van de GGD. Ik belde iemand voor wat technische informatie over een 27mc (bakkie) en die gaf ons meteen een bakkie cadeau. En 4wD.care regelt eigenlijk alles. Die stichting is ooit opgericht om mensen in Bosnië te helpen. Zij hebben ook geregeld dat er vanuit Polen iemand met ons meegaat als tolk.”

,,Er komt heel wat kijken bij zo’n transport. Zo zit bij elke doos een document met wat er precies in zit en hoe zwaar het weegt.”

Quote Het voelt fijn om iets te doen. Helpen zit in ons hart. Dick Willemsen, Ambulanceverpleegkundige die met een collega naar Oekraïne gaat.

EHBO plus

In totaal zo’n tien mensen vertrekken woensdag voor de hulpmissie met een aantal busjes met aanhangers en een vrachtwagen. Drie dagen zijn er gepland voor de terugreis en drie voor de heenreis. De overige dagen bezoeken ze onder andere een ziekenhuis in de regio.

,,Ik ben wel heel benieuwd hoe het daar geregeld is in de ziekenhuizen en met de ambulances. Echt medische hulp verlenen verwachten we niet te moeten doen, maar we zorgen natuurlijk wel dat we een EHBO-set plus bij hebben”, aldus de GGD’er.

De tolk wordt onderweg opgehaald en zal niet alleen vertalen, maar ook helpen met de contacten bij de douane. ,,Vrachtwagens moeten daar vaak dagen wachten, maar we hebben begrepen dat het voor hulpverleners wel sneller gaat. Zij weten ook dat je in feite hun familie komt helpen”, vertelt Willemsen.

Hij besluit: ,,Het is fijn om iets te kunnen doen. Ik heb ook geld naar Giro 555 overgemaakt, maar dan weet je niet waar dat terecht komt. Nu reiken we van heel dichtbij hulp aan en dat voelt goed. Helpen zit in ons bloed, nee in ons hart.”