André Kuipers in boeiende lezing op ROC: ‘We plasten voor vertrek tegen een wiel van de bus, omdat Gagarin dat ook deed’

Bestuurder vindt zijn zicht voldoende, politie denkt daar anders over: 250 euro boete

EINDHOVEN - De Eindhovense politie is zaterdagochtend in een bijzondere discussie verzeild geraakt. Een automobilist had een klein hoekje van zijn voorruit sneeuwvrij gemaakt en vond dit voldoende. De politie dacht hier anders over.

22 januari