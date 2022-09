Armlastig ziekenhuis Bernhoven zoekt steun bij Catharina

OM wil hogere celstraf voor ontvoering zoontje: geen vriendjes meer, geen school

DEN BOSCH/EINDHOVEN – Joao da S. (47) en Joao C. (34) kregen respectievelijk twee jaar en twaalf maanden celstraf voor de ontvoering van het achtjarige zoontje van S. naar Spanje vier jaar geleden. Maar die straffen vond het Openbaar Ministerie veel te licht en ze ging in hoger beroep. Dat beroep diende dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch.

20 september