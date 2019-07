Armoede houdt veel mensen in Zuidoost-Brabant thuis in vakantietijd

Scooterrij­der gewond bij aanrijding in Eindhoven

7:42 EINDHOVEN - Een bestuurder van een scooter heeft vrijdagochtend een aanrijding gehad met een auto aan de Noord Brabantlaan in Eindhoven. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De scooterrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.