Artsen Catharina Ziekenhuis Eindhoven: straks overspoeld door patiënten die nu zorg mijden

Wizzair schort deel ‘asperge-vluch­ten’ Eindhoven op

5 april EINDHOVEN - Luchtvaartmaatschappij Wizzair is per direct gestopt met vluchten van Roemenië naar Eindhoven. De prijsvechter maakte zondag bekend zeker tot en met 18 april geen enkele vlucht vanuit Roemenië naar Nederland meer uit te voeren. Net als afgelopen week zou Wizzair deze week naar verwachting nog honderden seizoenarbeiders vervoeren via Eindhoven Airport. Maar een nieuw besluit van de Roemeense overheid, als onderdeel van de maatregelen om de corona-pandemie te beteugelen, steekt daar een stokje voor.