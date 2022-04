ASML duwt het gaspedaal verder in; kan de regio dat aan?

Hoe sceptisch een potje voetbal kijken omsloeg in ultieme feestvreug­de: ‘Allerspan­nend­ste bekerfina­le ooit’

EINDHOVEN/ROTTERDAM - Krankzinnig, fenomenaal, bloedstollend én ‘helemaal niets in Amsterdam’. PSV-supporters zijn lyrisch over de bekerfinale tegen Ajax, als ze zondag iets voor middernacht na een onverwacht feest in het Philips Stadion huiswaarts keren. Het contrast met de ochtend vóór de allesbeslissende voetbalwedstrijd in De Kuip kan niet groter zijn.

18 april