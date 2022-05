ASML en Philips betrokken bij nieuw techfonds van 100 miljoen euro

Drie maanden uitstel om omwonenden Stuiver­straat Eindhoven en ontwikke­laar dichter bij elkaar te brengen

EINDHOVEN - Drie maanden te tijd om alsnog dichter bij elkaar te komen, dat is het compromis dat wethouder Yasin Torunoglu, de Iriswijk en ontwikkelaar BrabantWonen hebben bereikt over het bouwplan aan de Stuiverstraat in Eindhoven. Het plan komt dan in oktober weer in de gemeenteraad aan de orde.

