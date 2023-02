ASML groeit als kool, maar weerstand onder bewoners ook: ‘Ze denken dat ze hier de baas zijn’

Wie dacht er in 1972 mee over de toekomst van Helmond?

Een grote hoorzitting in sporthal De Braak, op 5 mei 1972. Daar konden mensen meepraten over de toekomst van Helmond. Het instituut Stad & Landschap, destijds een toonaangevend adviesbureau voor ruimtelijke ordening, was er bij betrokken. Op de foto is zien dat inwoners zich inschreven voor wijkgespreksgroepen.