ASML scholenvoetbaltoernooi zorgt voor stralende en zwetende koppies

Zegeltjes sparen is uit de tijd: Bests bedrijf in spaarac­ties voor supermark­ten en tankstati­ons is fail­liet

BEST - Mensen willen niet meer ouderwets zegeltjes plakken om te sparen voor bijvoorbeeld handdoeken. Sunshine Loyalty in Best kon de omslag naar digitalisering en gepersonaliseerde acties niet tijdig maken en is nu failliet.