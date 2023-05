ASML wil meebetalen aan woningbouw via privaat woonfonds

Met video Dit is de reden dat er een technische universi­teit staat in Eindhoven en niet in Arnhem

Frits Philips, oud-directeur van het gelijknamige bedrijf, had een grote invloed op de stad Eindhoven. Maar ook in de Haagse politiek had hij een flinke vinger in de pap. Zo zorgde hij er bijvoorbeeld voor dat de technische universiteit in Eindhoven werd gebouwd en niet, zoals voorgenomen, in Arnhem.