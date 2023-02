Atleet Tim Verbaandert boemelt naar goud: ‘In je eentje loop je geen EK-limiet’

NK indoorHet goud op de 3000 meter haalde Tim Verbaandert nog wel eenvoudig binnen. De limiet halen voor de EK indooratletiek in Istanboel bleek zondag op de NK een te lastige klus. ,,Wat ben je aan doen, vroeg een ander in de finale.”

Over twee weken wordt in Istanboel de Europese indoorkampioenschappen gehouden. ,,Ik denk dat ik de limiet daarvoor in de benen heb”, zegt Tim Verbaandert. De realiteit is dat de 22-jarige atleet uit Veldhoven er op de 3000 meter niet aan de start zal staan.

,,Ik kom nog altijd drie tienden tekort”, sprak de man van Eindhoven Atletiek nadat hij in Apeldoorn met gemak de nationale titel op die afstand naar zich toe had getrokken.

Tim Verbaandert (22), Nederlands indoorkampioen 3000 meter

De tijd van 8.03.33 minuten bleef ver verwijderd van de 7.44.00 die hij had moeten lopen om alsnog naar Turkije te worden uitgezonden. ,,Het was mijn laatste kans. Vanavond sluit de limiettermijn.”

Vorige week liep hij in Metz zijn persoonlijke record van 7.44.33, waarmee hij nu de op een na snelste Nederlander ooit is. Hij passeerde op de ranglijst Gert-Jan Liefers.

Al bij neergelegd

Verbaandert laat weten dat hij zich er voor de start al bij had neergelegd. ,,Een dergelijke limiet loop je namelijk niet in je eentje.” Dat lukt volgens hem alleen in een sterk internationaal veld of als iemand op de NK zijn medaillekansen voor hem had willen opofferen. ,,Het is moeilijk om dat van een ander te vragen”, beseft de Veldhovenaar, die getraind wordt door zijn vader Ton.

Met woord en gebaar

Het resultaat was een wonderlijke race, waarin Verbaandert telkens met woord en gebaar probeerde een ander te verleiden om de leiding van hem over nemen. ,,Op een gegeven moment vroeg Bram Andriessen wat ik aan het doen was”, zegt de Brabander na afloop met een glimlach. Halverwege ging hij zelf maar hard op kop lopen. Alleen Mahadi Abdi Ali kon redelijk in zijn spoor blijven. Robin van Riel pakte het brons.

Tim Verbaandert (22), hardloper Eindhoven Atletiek

Woensdag probeert Verbaandert in Madrid zijn vorm alsnog om te zetten in een toptijd. ,,Jakob Ingebrigtsen wil daar het wereldrecord gaan aanvallen. Dan hoef ik dus alleen maar te volgen”, grijnst Verbaandert. ,,Voor dit EK is het te laat, maar dan staat die tijd er alvast maar voor volgend jaar.”

