Auto botst tegen caravan bij Best, A2 tussen Den Bosch en Eindhoven weer open

update + video In Deurne gestolen auto gevonden in water bij Kanaaldijk in Eindhoven

8:54 EINDHOVEN/DEURNE - Een gestolen auto is vrijdagnacht rond het water langs de Kanaaldijk Noord in Eindhoven ingereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zat gelukkig niemand in het voertuig.