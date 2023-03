Auto brandt uit in woonwijk in Geldrop

Column Ongetwij­feld een hormonen­kwes­tie, dat mannelijke geknok tijdens het uitgaan

Ik ken iemand die altijd schielijk in een taxi sprong als zijn vriendengroep tijdens het stappen in een vechtpartij verzeild raakte. Ik heb daar vaak de draak mee gestoken. Want je zou die verdwijntruc kunnen omschrijven als een tikkeltje laf. Maar in de kern was het natuurlijk vooral verstandig.