Auto over de kop en belandt via de vangrail op A2 bij Eindhoven

Kans dat Van Abbemuseum ‘geroofd’ topstuk van Kandinsky moet teruggeven neemt toe

15 maart DEN HAAG/EINDHOVEN - De kans dat het Van Abbemuseum in Eindhoven een topstuk van schilder Wassily Kandinsky kwijtraakt, is verder gegroeid door nieuwe regels over teruggave van roofkunst uit nazitijd.