Auto rijdt tegen lantaarnpaal aan in Valkenswaard en schiet achteruit weer de weg op

Nuenen verruilt Vincentre voor Van Gogh Village Museum: 2,5 keer zo groot, nieuwe naam en álles over de Aardappel­eters

NUENEN - Het museum over het leven van schilder Vincent van Gogh in Nuenen heropent donderdag. In een 2,5 keer zo groot gebouw, met het complete verhaal achter de Aardappeleters én speelse lichtinstallaties, gedoneerd door ASML.