Auto vliegt over vangrails na ongeluk op A58 bij Oirschot, weg weer vrij

Centralist van Centrale 24: ‘Als ouders dit weten, breekt de hel los’

8:48 EINDHOVEN - Elke avond als de nacht invalt, kruipt op een anonieme plek op het universiteitsterrein in Eindhoven een groepje mensen achter een reeks beeldschermen. Voor de buitenstaander is moeilijk voor te stellen dat vanuit deze centrale een paar duizend kwetsbare ouderen en gehandicapten van in totaal twaalf zorginstellingen in de wijde omgeving tijdens hun slaap van afstand worden bewaakt.