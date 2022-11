Automobilist die wordt afgesneden springt uit de auto voor een confrontatie in Eindhoven

Restaurant Indonesia sluit na 35 jaar de deur in Eindhoven: ‘Farfan wilde alleen gebakken bananen’

EINDHOVEN - In 1985 begon vader Rocky Ge (62) restaurant Indonesia in de Vrijstraat. Daar bleven ze twee jaar zitten en nu, 35 jaar later, sluiten de deuren van het restaurant aan de Jan van Lieshoutstraat. Zondag is de laatste dag van een begrip in Eindhoven. En bij PSV.

19 november