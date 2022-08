Automobilist raakt gewond bij ongeluk op N2 ter hoogte van Leenderheide

Brandweer bevrijdt vrouw uit auto na ongeluk in Eindhoven

EINDHOVEN - De brandweer heeft op Meerenakkerweg in Eindhoven een vrouw bevrijd die bekneld zat in haar auto na een ongeval. De portier van het voertuig moest opengeknipt worden. De vrouw is afgevoerd naar het ziekenhuis.

13:23