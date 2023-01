Automobilist richt ravage aan op kruispunt in Eindhoven, voertuig komt tot stilstand tegen flat

NABESCHOUWING Noni Madueke geeft PSV met een fit lichaam een giganti­sche impuls, maar staat nog wel voor deze flinke uitdagin­gen

Noni Madueke was vrijdag in een oefenwedstrijd tegen AC Milan de grote man bij PSV. Hij lijkt de uitgesproken kandidaat om in Eindhoven van binnenuit een deel van de leemte in te vullen, die na het vertrek van Cody Gakpo is ontstaan. Voor hem zijn er alleen nog wel stevige uitdagingen.

30 december