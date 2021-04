Avondje stappen in Eindhoven escaleert: de ‘bob’ van vriendengroep rijdt in op stappers

Levensge­vaar­lijk drugslab onder zwembad van villa moet Eindhovena­ren jarenlange celstraf kosten

2 april DEN BOSCH - Op een muur van de kinderslaapkamer van een Vleutense villa is een rijmpje geschilderd. ‘Here houdt ook deze nacht/getrouw over mij de wacht.’ Treffend, zo klonk het in de Bossche rechtbank. Want nog geen vijf meter verder stonden enorme ketels te pruttelen in een flink drugslab, tussen vele vaten levensgevaarlijke chemicaliën. De twee Eindhovense koks en de bewoner hoorden eisen tot vier jaar cel.