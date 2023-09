Bagageafhandelaar Eindhoven Airport, dat onder eigenaar van Schrobbelèr valt, in zwaar weer

Lozano kan nu ook echt trainen bij PSV, nadat de laatste stempels zijn gezet

Hirving Lozano heeft zijn werkvergunning van de IND binnen. De 28-jarige aanvaller moest na zijn transfer van SSC Napoli naar PSV nog even wachten voor hij kon trainen in Eindhoven, maar mag nu bij de groep aansluiten. Deze week bereidt de club zich voor op het treffen met NEC van zaterdagavond, waarin PSV foutloos wil blijven in de eredivisie.