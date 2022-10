Bagagestoring Eindhoven Airport verholpen, geannuleerde vluchten van zaterdag worden ingehaald

De nieuwste mode van 1962 kwam voorbij in zaal Cintha, wie liep er over de catwalk?

EINDHOVEN - Een modeshow in zaal Cintha aan de Biesterdwarsweg in Eindhoven. Wie weet wie er hier in 1962 op de catwalk liepen of in het publiek zaten? En wat was in die tijd de mode? Herinneringen aan deze show of andere modeshows in zaal Cintha zijn allemaal welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

1 oktober