Bang voor de nazi’s gooide opa Joseph zijn gebedsboek over de schutting, na 80 jaar heeft de familie het terug

Een naam heeft de nieuwe ‘Movies’ nog niet, maar personeel gaat meedelen in de winst van het eetcafé

EINDHOVEN – Een van de oudste eetcafés van Eindhoven komt in andere handen: At The Movies op het Stationsplein wordt per 1 augustus overgenomen door drie bedrijven. This Is Live Group uit Schijndel, organisator van Paaspop en WiSH Outdoor, is de bekendste.

28 juli