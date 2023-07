Barbie-film wordt knalroze feestje voor volwassen meisjes en queers

BCT Helmond zorgt dat de huurders zich thuis voelen in hun kantoor

HELMOND - In relatieve stilte is de derde vestiging van bedrijvencentrum BCT in Helmond van start gegaan: huisvesting voor eenpitters en kleine kantoren en bedrijven die flexibel en laagdrempelig willen huren. ,,Daar is nog steeds volop vraag naar.”