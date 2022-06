Basisscholen strijden en leren op de mat bij het Stedelijk

EINDHOVEN - Een kleine honderd leerlingen van basisscholen uit de regio doen mee aan de eerste editie van het voetbaltoernooi ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ van het Stedelijk College Eindhoven locatie Oude Bosschebaan. Het belangrijkste doel? Kinderen in beweging krijgen met een pedagogische boodschap.

Het team van basisschool De Boog uit de wijk Tongelre krijgt na een zware wedstrijd een compliment van de scheidsrechter. Ze hadden een lastige tegenstander en veel pech, maar ze zijn rustig gebleven. ,,We spelen samen. Eigenlijk zijn we met alle scholen samen een groot team. En iedereen is goed zoals hij is” legt Anouk (11), leerling van groep 7 van De Boog uit. Justin (11) vult aan: ,,Je moet sportief zijn en elkaar niet schoppen.”

Eerste keer

Het is precies de bedoeling van het voetbaltoernooi Meedoen is belangrijker dan winnen. Stedelijk College Eindhoven (SCE) houdt het toernooi dinsdag voor de eerste keer. Voetbal is een laagdrempelige sport waar eenieder aan mee kan doen. Sport wordt gebruikt als middel voor verbinding.

Quote Op school beoordelen wij sporten niet meer met een cijfer. We kijken naar de samenwer­king en hoe ze omgaan met winst en verlies Mathijs Rosielle, docent bewegen en sport

,,Het uitgangspunt is om iedereen aan het bewegen te krijgen. Door corona zijn kinderen minder gaan bewegen. Maar we zoeken ook de verbinding met basisscholen om de overgang naar het middelbaar onderwijs beter te laten verlopen. Ze proeven dan al een beetje van de sfeer van een middelbare school”, aldus Mathijs Rosielle, docent bewegen en sport. ,,Op school beoordelen wij sporten niet meer met een cijfer. We kijken naar de samenwerking en hoe ze omgaan met winst en verlies.” Aan de medewerkers van SCE en de begeleiders van de scholen is dan ook gevraagd om een ‘pedagogische pet’ op te houden tijdens het toernooi.

Rosielle: ,,We willen de kinderen op een ‘veilige’ manier laten sporten op sociaal emotioneel vlak. Gaat iemand over de scheef, dan wordt iemand daarop aangesproken. Het gaat erom met elkaar een succeservaring op te doen.” Alle twaalf teams van tien scholen spelen evenveel wedstrijden en maken evenveel kans. Ze starten samen en eindigen samen. Niemand valt af. Uiteindelijk is er een winnaar, maar het is niet het belangrijkste.

Quote We zijn nu wel klaar met die brand. Het toernooi is even wat anders Juf Judith, Basisschool St. Antonius Abt

Voor groep 8 van basisschool St. Antonius Abt is het heerlijk om een dagje te kunnen voetballen. Vrijdag 3 juni brandde hun school in kerkdorp Acht af voor een groot gedeelte. Na een week verplicht vrij zijn ze op een andere locatie weer gestart. ,,We zijn nu wel klaar met die brand. Het toernooi is even wat anders”, zegt Juf Judith. Aimée (12) is helemaal enthousiast. ,,Ik ben blij dat ik kan voetballen. Het is mooi weer. Fijn dat jongens en meisjes met elkaar spelen. Meisjes kunnen namelijk ook goed voetballen.”