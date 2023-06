Basisschoolkinderen winnen prijs voor afvalvrije schoolomgeving

Bewoners starten online petitie: ‘Geen busverkeer door Rembrandt­laan in Best!’

BEST - Bewoners van de Rembrandtlaan in Best willen met een petitie voorkomen dat na de herinrichting van de stationsomgeving alle streekbussen door hun straat rijden. ‘Het is niet wenselijk dat een nu autoluwe straat een drukke doorgangsweg wordt’.