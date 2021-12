Bebloed slachtoffer staat na schietpartij voor Helma's deur: ‘Hij riep om hulp, wilde naar binnen’

Even daarvoor vindt er een schietpartij plaats in de Locomotiefstraat in Eindhoven, waarbij onder andere een 17-jarige jongen zwaargewond raakt. Hij is de persoon die plotseling voor het huis van Osenga, in de Condensatorstraat, staat. ,,Hij riep om hulp, wilde naar binnen. Wij waren enorm geschrokken om het feit dat er iemand 's nachts aanbelde. ‘Help me, help me, doe iets voor me, want ik ga dood', schreeuwde hij. Wij lieten hem niet binnen, wisten ook niet goed wat we er mee aan moesten.”