Bedreiging in Helmond: politie houdt man (45) aan die twee messen op zak heeft

Eindhovens N­RE-ter­rein als grote voorbeeld? ‘Helaas is het geen blauwdruk voor andere gebieden’

EINDHOVEN - Is de manier waarop het NRE-terrein in Eindhoven ontwikkeld is een blauwdruk voor andere gebieden? Dat zou mooi zijn, maar in de praktijk blijkt dat toch lastig, zegt wethouder Mieke Verhees.